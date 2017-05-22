«Роснефть»подала иск против АФК «Система» и ее дочки

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск против АФК «Система» и ее дочерней «Система-Инвест», требуя возместить 106,6 млрд рублей убытков.

В 2010-2014 годах происходила реорганизация «Башнефти» в результате которой по мнению истцов и образовался убыток. Складывается из трех частей: 57,2 млрд рублей — за «утрату» 49,4% акций «Система-Инвест» (обменяны «Системой» на акции «Башнефти»), 37 млрд рублей — списанный долг «Система-Инвест» перед «Башнефтью», 12,5 млрд рублей — погашение 3,9% акций «Башнефти», выкупленных у миноритариев, сообщает Forbes.

Насколько можно судить из иска и иной публично доступной информации, исковые требования подкреплены весьма жесткими формулировками: акционеры «не могли не знать» о проверках следственных органов, «выводили» активы «преднамеренно», «предвидели» неизбежность изъятия акций «Башнефти».

После завершения реорганизации, акции «Башнефти» показали существенный рост — обыкновенные подорожали на 23,8%, привилегированные – на 18%, капитализация компании значительно выросла. Это реальный экономический эффект от действий, в которых «Систему» сейчас и обвиняют. Затем к «Системе» возникли правовые претензии со стороны государства. Теперь новые иски, связанные с прошлыми делами. В результате всех этих действий акции «Системы» упали на 37%. И это тоже реальный экономический эффект, только в отличие от реорганизации «Башнефти» — отрицательный.

Как считают эксперты данный судебный процесс может ухудшить и без того неблагоприятный деловой климат в России.